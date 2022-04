AA Gent geeft voorsprong twee keer uit handen tegen Cercle Brugge en heeft top 4 niet meer in eigen handen

AA Gent heeft zichzelf ferm in de voet geschoten voor de strijd om de top 4. De Buffalo's kwamen tweemaal op voorsprong maar zagen Cercle Brugge ook tweemaal terugkomen. Op het einde viel Gent met 10 man en mocht nog blij zijn dat het niet puntenloos terug naar Oost-Vlaanderen moest.

Voor het treffen stond alles bij Cercle Brugge in het teken van Miguel Van Damme die overleed eerder deze week. Hoe het emotionele eerbetoon verliep, kan u hier lezen.

Vanaf het eerst fluitsignaal werd het een aangenaam duel tussen Cercle en Gent. Tissoudali bracht de Buffalo's al na 4 minuten op voorsprong. Hij werd aangespeeld door Castro-Montes en schoof de bal tussen de benen van Warleson in doel.

De voorsprong van Gent bleef echter niet lang staan want na een corner van Cercle viel de bal voor de voeten van Thibo Somers die van dichtbij kon scoren. Hij liep meteen naar de bank om een shirtje van Miguel Van Damme te tonen aan het publiek.

© photonews

Nog in het openingskwartier kreeg Tissoudali nog een kans maar Warleson duwde de plaatsbal van de Marokkaan naast zijn doel. In de daaropvolgende corner reageerde de Cercle-goalie opnieuw heel attent.

Het was echter uitstel voor AA Gent want op het halfuur stak Odjidja de bal diep richtng Tissoudali op de rechterflank. Die zag zijn spitsbroeder Depoitre voor doel staan en die faalde niet voor het praktisch lege doel: 1-2.

© photonews

In de eerste fase van de tweede helft viel er niet veel doelgevaar te noteren. Gent-doelman Roef zorgde er dan maar zelf voor door de bal bijna te verliezen aan Rabbi Matondo maar Cercle kon niet ten volle profiteren.

© photonews

De vaart raakte niet in de wedstrijd in de tweede helft. Het spel lag vaak stil wegens blessureleed bij een van de 22 spelers op het veld.

Cercle had in de tweede helft nog niet veel laten zien maar was in het slotkwartier nog eens gevaarlijk via Matondo en Denkey maar de spits besloot naast aan de eerste paal. Een minuut later was het wel raak voor de thuisploeg. Vitinho maakte goed vaart in de omschakeling en via Matondo scoorde Thibo Somers zijn tweede van de namiddag.

Winnen was een must voor AA Gent maar in het slot werd het nog wat lastiger toen Hjulsager rood kreeg voor natrappen op Lopes Da Silva. In de 8 minuten blessuretijd ging Cercle Brugge vol voor de winst maar Denkey en Matondo kwamen niet tot een derde doelpunt.

© photonews

Een uppercut voor AA Gent in de strijd voor de top 4 want als Anderlecht straks wint van Charleroi, liggen de Buffalo's weer uit de top 4. Voor de thuisploeg is het seizoen bijna gedaan, een top 8 plek zit er niet meer in.