Gent heeft beslissing genomen over klacht na wedstrijd tegen Cercle: "Daarom nemen we die beslissing"

KAA Gent gaat dan toch géén klacht indienen na het gelijkspel van afgelopen zondag op het veld van Cercle Brugge. De Oost-Vlamingen zijn nog steeds van mening dat ze benadeeld worden, maar zo'n procedure heeft in hun ogen simpelweg geen nut.

Het verhaal nog eens in 't kort: bij de gelijkmaker van Cercle Brugge hing een geurtje van buitenspel. De VAR kon echter niet degelijk oordelen over de fase omdat de cameraman niet op zijn plaats zat. De onbemande camera stuurde dan wel beelden door, maar die bleken niet bruikbaar.

"De voorbije dagen hebben we de zaak grondig onderzocht", aldus KAA Gent in een mededeling. "We hebben dan ook beslist om geen procedure te starten om de wedstrijd te laten herspelen. We hebben een beroep gedaan op juridische specialisten, maar hun conclusie is dat zo'n procedure geen kans op slagen heeft voor de club."