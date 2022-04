Vanhaezebrouck gefrustreerd in manier waarop Gent het uit handen gaf tegen Cercle: "Vind dat niet kunnen"

AA Gent had het nog in eigen handen om top 4 te spelen maar na een gelijkspel tegen Cercle Brugge dreigen de Buffalo's dan toch naast de Europe Play Offs te grijpen.

"Het resultaat hadden we natuurlijk liever anders gezien. In de eerste helft waren we de betere ploeg met veel mogelijkheden, twee doelpunten en dwongen we de doelman nog tot enkele reddingen."

"We moeten daar 0-2 staan gewoon want de manier waarop dat tegendoelpunt valt hebben we zo utigebreid bekeken en besproken op voorhand. In de thuiswedstrijd deden ze het ook zo. Het kan niet dat we ons zo simpel laten uitspelen daar en ik kan er heel moeilijk mee leven dat het dan 1-1 staat in plaats van 0-2", is Vanhaezebrouck scherp.

"Zo werkt het niet in het voetbal"

In de tweede helft, nadat Vadis geblesseerd naar de kant moest, was het voetbal tussen Cercle en Gent lange tijd niet om aan te zien. In het slotkwartier kwam er dan weer opnieuw vaart in de match. "We hebben niet meer gevoetbald", beseft de Gent-coach ook.

© photonews

"De spelers maakten de keuze om niet meer te voetballen en Davy Roef elke bal te laten wegtrappen. We hebben afgewacht en poker gespeeld maar zo werkt het niet in het voetbal en dat vind ik ook niet kunnen voor een ploeg die kans wil maken op de top 4. Er is een enorm gebrek aan collectieve drang om ons spel op te leggen aan de tegenstander", klinkt het met de nodige zin voor cynisme.

"Dat was zeker geen bewuste keuze van de spelers op het veld maar het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Vaak trekken we de zege dan toch nog over de streep waardoor het niet opvalt maar de tegenstander maakt hier natuurlijk dankbaar gebruik van", besluit de AA Gent-trainer.