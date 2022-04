Officieel: VAR en strafschop bezegelen lot van Seraing in minuut 89, Méttalos richting barrages om behoud te verzekeren

Op de voorlaatste speeldag in de Belgische competitie kon het doek vallen over de de strijd onderaan het klassement. Lang leek het alsof Seraing nog een waterkans zou houden op een mogelijke redding maar daar kwam in het slot verandering in.