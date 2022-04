A walk in the park voor Club Brugge dat voorlopig nadert tot op twee punten van leider Union

Wat op voorhand een makkelijke opdracht leek, is achteraf ook gebleken. Club Brugge won met 1-3 op het veld van rode lantaarn Beerschot en sluit weer wat dichter aan bij Union dat zondag nog naar Standard moet.

In een Olympisch stadion zonder supporters was het al Club Brugge wat de klok sloeg. Het openingskwartier werd gedomineerd door de bezoekers, maar de lat, een door de VAR afgekeurd doelpunt en vooral een erg sterke Lejoly redde de meubelen voor Beerschot. Na een kleine 20 minuten was het dan toch prijs voor Blauw-Zwart. Via Olsen en Rits kwam de bal bij Noa Lang terecht die snoeihard in de linker onderhoek knalde 0-1. De Nederlander stond sinds lange tijd nog eens in de basis en bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een doelpunt. Lang kon de score met het hoofd even later verdubbelen, maar opnieuw was daar Lejoly. HIj was veruit de beste man voor Beerschot, de tien anderen 'Ratten' waren onzichtbaar.

Het kalf voor Beerschot leek al vroeg in de tweede helft verdronken. Olsen haalde verschroeiend uit richting doel, Rits devieerde de bal licht en zette Club zo op 0-2. Vijf minuten later presenteerde Vanaken zijn Rode Duivel-collega De Ketelaere de 0-3 op een dienblad. Op het uur mocht Jack Hendry invallen bij Club. De Schot had eerder deze week na een interland zijn ongenoegen geuit en kreeg opnieuw wat speelminuten van Schreuder. Vijf minuten later ging de verdediger in de fout in de eigen zestien en belandde de bal op de stip. Shankland stelde niet teleur en verzachtte de pijn 1-3. Aan de overkant werd het een schietkraam, een doelpuntenkermis werd vermeden door Lejoly.

Club doet dus wat er verwacht werd en kijkt zondag ongetwijfeld naar wat leider Union op het veld van Standard doet.