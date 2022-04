Ondanks de nederlaag roemt Joren Dom de inzet van zijn ploegmaats: "Wij hebben alles gegeven"

De meest geïnterviewde man bij Beerschot is Joren Dom. Nederlaag of niet, hij staat altijd klaar om een eerlijke analyse te geven over zichzelf en de wedstrijd. Dit ook na de 1-3 nederlaag tegen Club Brugge.

"Het verschil was te groot vandaag. De score valt al bij al nog wel mee. Al heeft Club Brugge wel wat kansen gehad", opent een eerlijke Joren Dom vlak na de wedstrijd het gesprek. "Zij hadden ook volledige controle over de wedstrijd. Vanaf minuut 60 hebben ze wat het gaspedaal gelost. Op die momenten komen wij ook wat beter in de wedstrijd." Joren Dom zag zijn Beerschot wel met volle inzet spelen: "Wij hebben alles gegeven. Daaraan lag het zeker niet. Tegen een goede ploeg dan komen onze pijnpunten natuurlijk naar boven. Daardoor krijg je drie doelpunten en wel wat kansen tegen. Na de wedstrijd besef je natuurlijk dan je weinig kans maakte, maar tijdens de wedstrijd zelf denk je daar niet aan. Dan is het gewoon een kwestie van de volgende actie proberen te winnen, proberen een goal te maken of een kans af te dwingen. Achteraf moet je kunnen toegeven dat Club Brugge de betere ploeg was vandaag."