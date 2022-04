Olsen over comeback Eriksen bij nationale ploeg: "Je zou niet zeggen dat hij 9 maanden out was"

Andres Skov Olsen kwam gisteren na de gewonnen wedstrijd tegen Beerschot kort terug op de comeback van Christian Eriksen bij de Deense nationale ploeg. Tegen Nederland kreeg Eriksen 45 minuten en scoorde hij zowaar.

"Het was heel fijn om thuis te komen en voor de nationale ploeg te spelen. Ik heb een hele goede band met de coach en krijg veel speelminuten. We hebben een hele sterke ploeg. De wedstrijd tegen Nederland was voor ons allen speciaal met de comeback van Christian (Eriksen). Een hele emotionele wedstrijd voor iedereen. Hij verkeerde in bloedvorm en dat deed deugd om te zien. Je zou niet zeggen dat hij 9 maanden niet gevoetbald heeft."