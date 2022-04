Union kent weinig problemen met Standard en heeft zijn Europees ticket te pakken

Winst, Europees ticket maar toch ook twee geblesseerden. Een overwinning voor Union met een lach en een traan terwijl het bij Standard alleen tranen zullen zijn. Bij de Luikenaars is het uitkijken naar volgend seizoen.

Union begon het beste aan de partij en dit resulteerde in een vroeg doelpunt. Na amper 9 minuten stond de voorsprong al op het bord nadat Teuma de bal op de slof nam. Een prachtig doelpunt van de middenvelder, die iets later spijtig genoeg naar de kant moest. Teuma had in een botsing zijn knie bezeerd en kon niet meer verder.

Standard ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar creëerden geen grote kansen. Het was wachten tot de 24ste minuut en daar verscheen ineens Sissako. De Standardspeler ontglipte de buitenspelval en maakte de gelijkmaker.

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en beide schoten één keer op de baal. Een logische 1-1 ruststand was het gevolg.

Union domineerde de tweede helft. Voor Standard was het vooral achter de bal aanlopen. Dit resulteerde in de nodige frustratie en gele kaarten. Het was dan ook Union dat op voorsprong kon komen. Een goed verlengde hoekschop belande op het hoofd van Bart Nieuwkoop. De Nederlandse verdediger liet zo een kans niet liggen en kopte onhoudbaar in het doel.

In de 83ste minuut besliste Nielsen de partij. De Deense middenvelder lag mee aan de bais van een snelle uitbraak en kreeg de bal terug van Mitoma. Nielse trapte laag en hard voorbij de doelman van Standard die kansloos was.

Union zet zo zijn reeks verder en kan zich optimaal voorbereiden voor Play-Off 1. Al zal het afwachten worden hoelang Teuma en Van der heyden afwezig zullen zijn. Union heeft alvast zijn ticket voor Europees voetbal beet. Dit als winnaar van de reguliere competitie. Standard leed zijn 9de thuisnederlaag van het seizoen.