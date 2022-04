Gilles Dewaele was eerlijk in zijn analyse: "In de tweede helft duwde Union door en kwamen wij er niet meer aan te pas"

Gilles Dewaele probeerde er geregeld aanvallend uit te komen, maar werd toch vooral tot verdedigen gedwongen. Hij kon dan ook niets anders toegeven dan dat Union de betere ploeg was.

"In de tweede helft duwde Union door en kwamen wij er niet meer aan te pas. We konden de bal niet meer bijhouden en dan kom je niet onder de druk uit. Je kan alleen maar zeggen dat Union dan ook verdient gewonnen heeft", gaf Dewaele toe.

Standard is overgenomen door nieuwe investeerders. Er zal veel werk op de plank liggen om dit Standard recht te trekken. Dewaele heeft er alvast vertrouwen in dat het in orde komt. "Ik zie het wel goedkomen. De supporters en de club verdienen dat. We moeten iets teruggeven."