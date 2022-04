Viking van Union geeft boodschap mee voor de concurrenten: "Wij zijn niet bang van Club Brugge"

Union SG gaat sowieso Europa in na hun eerste plaats in de reguliere competitie. Voor de eerste keer sinds 1964... Maar dat stilt de honger niet. Ze willen hun verhaal nog meer glans geven.

Die eerste plaats is wel al een verwezenlijking die kan tellen. ''Dit is een groot statement", aldus Casper Nielsen, die dit seizoen hoge ogen heeft gegooid. De Deen is ook niet van plan nu op zijn lauweren te gaan rusten.

De kloof met Club Brugge is wel verkleind tot vijf punten. Na halvering blijft er dus niet veel meer over. ''Ik beloof dat we niet ons niet gaan laten doen. We gaan vechten om die titel. We zijn niet bang van Brugge. We zullen hetzelfde Union in de play-offs zien.""