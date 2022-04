🎥 Mehdi Carcela neemt afscheid van Standard: "Hier heb ik de mooiste momenten van mijn carrière beleefd, bedankt voor alles"

Standard ging zondagmiddag met 1-3 onderuit tegen Union. Tien minuten voor tijd werd Mehdi Carcela onder luid applaus naar de kant gehaald. De stijlrijke dribbelkont nam na afloop afscheid van de fans van Standard.

Het contract van Mehdi Carcela (32) loopt aan het einde van het seizoen af, maar gesprekken over een contractverlenging waren er niet. En dus droeg Carcela naar alle waarschijnlijkheid zondag voor de laatste keer het Standard-shirt in Sclessin.

Na afloop nam de 22-voudig Marokkaanse international op Eleven Sports afscheid van de aanhang van de Rouches. "Het is hier dat ik de mooiste momenten uit mijn carrière heb beleefd. Bedankt aan alle supporters voor de steun doorheen de jaren. Het is voor jullie dat ik voetbal. Zonder jullie zou ik nooit zoveel plezier hebben beleefd aan het voetbal. Bedankt voor alles."

Carcela speelde 316 officiële wedstrijden voor de Rouches, waarin hij goed was voor 43 doelpunten en 58 assists. Met Standard werd hij in 2009 landskampioen. In 2011 en 2018 won Carcela de Belgische beker met de Rouches.