KV Mechelen bibbert 50 minuten en ontsnapt bij penalty nog een keertje maar gaat wél naar Europe play-offs

KV Mechelen kampeert nu al geruime tijd in de top acht, maar zekerheid over de Europe play-offs was er tot dusver nog niet. Die is er nu wel, na een spektakelvolle en nerveuze match.

Na vier gelijke spelen op rij had KV Mechelen zijn ticket voor de Europe play-offs op het spel gezet. Winnen tegen Kortrijk en Mechelen was mathematisch zeker, maar dat was ook nodig met een uitwedstrijd bij Club Brugge in het verschiet op de slotspeeldag. De belangen wogen door bij Malinwa, dat tegen KVK lange tijd met dichtgeknepen billen acteerde.

© photonews

De Kerels zagen hun kans: Benchaib kreeg de bal aan de tweede paal in eerste instantie moeilijk onder controle, maar kon vervolgens simpel binnenleggen. Een snelle gelijkmaker gaf de Mechelse burger moed: Walsh kopte raak op hoekschop van Schoofs. Ze ontsnapten bij Kortrijk ook aan de 2-1 toen een bal op de lijn gekeerd moest worden. Aan de overzijde was Coucke paraat bij een uithaal van Messaoudi.

Mechelen moest op zoek naar een tweede doelpunt, maar gaf er zelf nog één prijs. Na balverlies bij de thuisploeg haalde Benchaib de trekker over. Een prachtig schot, dat wel, en de ex-speler van Lokeren en Charleroi had zo ook mooi twee treffers achter zijn naam.

© photonews

Het genadeschot voor KVM? Neen, want eindelijk gooiden de thuisspelers alle schroom van zich af. Cuypers joeg de lage voorzet van Van Hoorenbeeck keihard tegen de touwen. En de 2-2 stond nog maar net op het bord of de 3-2 volgde al snel. Mrabti bediende Hairemans en die nam Ilić tegenvoets. De bezoekende doelman had wel een prima redding in huis toen Mrabti kort nadien zijn kans ging.

© photonews

Spektakel genoeg dus en dan moest de meest knotsgekke fase nog komen. Na een fout van Van Hoorenbeeck ging de bal op de stip. Messaoudi zette de elfmeter om, maar die moest hernomen worden omdat een bezoeker te vroeg in de zestien liep. Dat bracht Messaoudi van zijn stuk: de tweede keer was zijn penalty veel minder goed gegeven. Coucke bracht redding en Peyre haalde nadien nog de bal van de lijn.

KV Mechelen door het oog van de naald dus, voor de allerlaatste keer. In het slotkwartier kwam de Mechelse zege niet meer in gevaar: geelrood sprint over Charleroi! naar de zesde plek en kan nu niet meer uit de top acht vallen. Kortrijk daarentegen is bezig aan een seizoenseinde in mineur: het leed al zijn vijfde nederlaag op rij.