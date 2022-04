Ultieme tussenkomst Peyre redt na penaltysave Coucke ticket voor play-offs voor KVM: "Schitterend voor iedereen"

Peyre was de onverwachte held van KVM in de strijd om het halen van de play-offs. Ook Coucke had met zijn penaltysave uiteraard een belangrijk aandeel in de Mechelse zege tegen KVK.

Die overwinning betekent dat KV Mechelen mathematisch zeker is dat het naar de Europe play-offs gaat. "Het is eindelijk zover", haalt Peyre opgelucht adem. "We hadden nog die match in Brugge, maar op papier is Kortrijk natuurlijk meer een haalbare kaart dan Club Brugge." Als Malinwa bij blauw-zwart nog punten moest gaan halen, dreigde het naast de play-offs te grijpen. Al kwam de driepunter tegen Kortrijk er ook niet zonder slag of stoot. Bij 3-2 kregen de bezoekers een strafschop. Bij de tweede elfmeter van Messaoudi - de eerste moest hernomen worden - bracht Gaëtan Coucke redding. En daarmee was de kous nog lang niet af. Peyre volgt "Vinicius Souza ging voor de tweede bal. Ik volgde, zoals dat ook bij mijn rol hoort als verdediger, in het geval dat de keeper kan redden", beschrijft Peyre de fase. Maar eind goed al goed voor KV Mechelen: de kwalificatie voor de Europe play-offs is een feit. "Het is schitterend voor iedereen. Ook voor Geoffrey Hairemans die de 3-2 maakte, ook voor Gaëtan die de redding verrichtte bij de strafschop." "Er is weer van alles gebeurd", kon Rob Schoofs het amper geloven. "Ik dacht al dat Vinicius 'm ging binnentackelen, ik vreesde al dat het zo weer zou mislopen. Chapeau voor Gaëtan die de penalty pakt, en ook voor Thibault."