Belhocine gaat niet in op arbitrage en Benchaib is lichtpunt bij KVK: "Blij met twee goals, maar ontgoocheld door uitslag"

Met vijf nederlagen op rij lijkt Kortrijk uitgeblust, maar dat is toch niet echt het geval. Zeker Benchaib wil nog iets van het seizoenseinde maken.

Dat bewees de aanvallende middenvelder zaterdag in Mechelen. "Ik ben blij met mijn twee goals, maar ben ontgoocheld door de uitslag. Het was wel een supergoede tweede goal." Een understatement: het was een heerlijke knal in de winkelhaak. "Toen ik bij Kortrijk kwam, was ik niet meteen superfit om aan een wedstrijd te beginnen. Ik voel mij beter en beter en dat heb ik ook aan de coach aangegeven."

Finaal was het resultaat wel opnieuw niet waar ze bij Kortrijk op hoopten. "Ik vond wel dat we minstens een gelijkspel verdienden. Als we de 1-3 hadden kunnen maken, hadden we deze wedstrijd wel winnend kunnen afsluiten. Uiteindelijk hadden zij nog een goede reactie in huis."

© photonews

"We kwamen twee keer op voorsprong en hadden twee kansen op de 1-3 en de match dood te maken. Jammer genoeg werd het nog 2-2 en 3-2. Ik feliciteer mijn spelers voor hun match. Misschien zijn we nog iets te jong, waardoor we bepaalde momenten in de wedstrijd niet grepen", besluit trainer Karim Belhocine.

Opvallend: KVK kreeg bij 3-2 nog een penalty. Die ging binnen, maar moest hernomen worden en werd dan gemist. Een terechte beslissing om de elfmeter te laten hernemen? "Daar wil ik niet over praten, dat verandert toch niets aan het resultaat. Ik neem liever de positieve dingen mee. Op Cercle waren we niet op de afspraak en tegen Standard was het niet goed genoeg, maar we moeten dit seizoen samen als groep eindigen."