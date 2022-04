Vrancken en Schoofs fier op kwalificatie KV Mechelen voor play-offs: "Het wordt als normaal geacht, maar dit is knap"

De kwalificatie voor de play-offs is een feit bij KV Mechelen. Wouter Vrancken en Rob Schoofs vinden het meer dan terecht en zijn dan ook fier dat het vooropgestelde doel bereikt is.

De trainer en aanvoerder van KV Mechelen stelden zich vragen bij het fluitsignaal dat vooraf ging aan de twee tegendoelpunten, waarna het spel toch verder ging. Maar er werd niet heel diep op in gegaan, want de drie punten waren binnen. Voorts erkenden ze ook dat het geen al te beste match was van Malinwa. Zwaar werd daar niet aan getild, want de punten waren binnen. Net als de kwalificatie voor play-off 2.

"Het is een oververdiende kwalificatie en daar draait het allemaal om", aldus Wouter Vrancken. "Misschien was dat bij sommige spelers iets te hard het geval. Vooraf had ik niet het gevoel dat de druk woog op de groep, maar het is de enige plausibele verklaring voor onze eerste helft. Zelfs in matchen die we verloren boden we altijd nog wel kwaliteit en dat was nu in de eerste helft niet het geval. Dat was atypisch voor ons."

© photonews

KV Mechelen slaagde er wel in om de achterstand nog om te buigen. "In de tweede helft ging het beter en creëerden we meer. We hadden één taak: ons plaatsen voor de play-offs en dat is gelukt." Dat had al vroeger gekund. "Dit was bijna onze laatste kans. We hebben er nog lang mee gewacht om de kwalificatie veilig te stellen en hebben het spannend gehouden. Dat was niet nodig", oordeelde Rob Schoofs.

"Ik vond dat we de laatste weken wel telkens goed genoeg speelden om te winnen, maar we konden het resultaat niet over de streep trekken en dat hebben we deze keer wel gedaan. We hebben ons doel bereikt. Dat is niet altijd eenvoudig", merkt Schoofs op. "Dat wordt door sommigen als normaal geacht, maar dit is knap. We zijn voor het derde jaar op rij bij de eerste acht. Chapeau voor de trainer, de spelers en onze club."