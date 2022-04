IJzersterke Butez en frommelgoal bezorgen Antwerp zuinige zege, druk ligt bij Anderlecht en AA Gent

De drie punten zijn binnen voor Antwerp, maar overtuigen deed de Great Old ook tegen OHL niet. Jean Butez onderstreepte vooral in de eerste helft zijn goede vorm, al kreeg de Fransman ook assistentie van de paal. Vlak voor rust lukte Abdoulaye Seck de enige treffer van de avond, na een hoekschop.

Het wedstrijdbegin beloofde niet veel goeds voor Antwerp. Al tijdens de opwarming viel De Laet uit, Bataille moest in extremis opdraven. Vroeg in de wedstrijd keek Verstraete tegen zijn tiende gele kaart van het seizoen aan na een stevige tackle op Maertens. De middenvelder van Antwerp kijkt de volgende twee wedstrijden geschorst toe. Ook Buta pakte een gele kaart, de rechtsachter mist de parij tegen Cercle Brugge.

IJzersterke Butez

OHL nam na de gebruikelijke studieronde het heft in handen. Butez moest alles uit de kast halen op een verrassende vrije trap van Mercier. Brian Priske noemde de Fransman eerder deze week nog de beste doelman van de competitie. De Fransman bedankte voor de mooie woorden met enkele schitterende reddingen, onder meer oog in oog met Maertens. Op de kopbal van Özkacar was de goalie van Antwerp kansloos, maar de paal bracht redding.

Antwerp op een dief(je)

De fans van Anwerp hadden het na een halfuur gehad met de manier waarop hun team stond te voetballen. "Bloed, zweet en tranen" werd er vanuit het uitvak gekeeld. Frey was onzichtbaar, Nainggolan opvallend slordig aan de bal, maar toch ging Antwerp op een diefje met een voorsprong de rust in. OHL kreeg een hoekschop van Verstraete niet weg, Seck gaf het leer het laatste zetje: 0-1.

Priske greep na de rust terug naar een systeem met drie centrale verdedigers. Almeida en Miyoshi kwamen Gerkens en Buta aflossen. Een tactische zet die loonde, want de Great Old kreeg meer grip op de partij. Zonder meer, want ook na de pauze voetbalde Antwerp niet op het niveau van een POI-pretendent. We waren al bijna halfweg de tweede helft toen Benson op vrije trap toch eens voor doelgevaar kon zorgen. Aan de overzijde kon de onvermoeibare Maertens Butez niet te grazen nemen met een lob.

In de slotfase zette OHL alles op alles, Antwerp had al zijn ervaring nodig om de driepunter over de streep te trekken. Nainggolan was met een bekeken schotje nog dicht bij de verlossende tweede treffer, maar Runarsson redde puik. Mooi was het alweer niet, maar de drie punten zijn binnen voor de Great Old. Concurrenten AA Gent en Anderlecht moeten zondag vol aan de bak.