Vandenbempt kritisch: "Butez moet meer ballen pakken dan doelman Seraing" en "Raadsel dat ze zo matig voetballen"

Antwerp heeft op bezoek bij OH Leuven zijn plaats in play-off 1 weten veilig te stellen. Al was het opnieuw niet met briljant voetbal.

Antwerp speelt wel degelijk play-off 1: "Antwerp heeft zijn ticket beet, na een overwinning met de hakken over de sloot in Leuven. Voor de zoveelste keer speelden ze slecht en wonnen ze toch", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Omdat Antwerp kan rekenen op een uitstekende doelman. Jean Butez moet zelfs meer ballen pakken dan zijn collega van staartploeg Seraing." Goed voetbal "Het blijft een raadsel hoe je met dit team zo matig kan voetballen. Is de ploeg toch niet zo goed als wij denken? Dan is een plaats in de top 4 een hele goeie prestatie van Brian Priske." "De coach heeft een keer geroepen dat Antwerp goed voetbal zou brengen als de zon ging schijnen. Begin er maar aan dan."