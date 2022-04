Antwerp-fans zijn tegenstand voor: "Marc, mag ik je foto?" en reuzenpenis gaat rond in het vak

Het was de eerste wedstrijd van Antwerp sinds het nieuws dat Marc Overmars de nieuwe technische directeur werd. De fans van Antwerp waren in ieder geval de tegenstanders al voor en namen zelf hun nieuwe sportieve baas op de korrel.

In de tribune van de Antwerp-supporters aan den Dreef was een enorme opblaasbare penis te zien. De gezangen waren er natuurlijk ook niet naast. Zo was er een eigen versie van 'Schatje, mag ik je foto'. En 'Doe er ook een dickpic bij!" Ook was er een spandoek met 'Welkom over de grens, Marc'.