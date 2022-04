Brian Priske grijpt terug naar driemansdefensie in zege bij OHL: "Nochtans ben ik er geen voorstander van"

Zakelijk. Volwassen. Op een diefje. Termen genoeg om de zege van Antwerp op OHL te benoemen, maar oogstrelend was het alweer niet. De Great Old kon nauwelijks voor gevaar zorgen en moest de wedstrijd op ervaring, en met dank aan een sterke doelman, over de streep trekken.

Ook Brian Priske besefte maar al te goed dat hij de fans niet heeft laten kirren van plezier. "Het ging hier alleen maar om drie punten. Natuurlijk had ik gehoopt dat we iets meer voetbal konden brengen dan dit, maar het werd al snel duidelijk dat we vanavond kwaliteit en beweging misten. Daar staat tegenover dat de jongens de mentaliteit getoond hebben die nodig was om deze must win game tot een goed einde te brengen. En daar kan ik hen alleen maar credits voor geven", aldus Brian Priske.

Opvallend: de Deen schakelde na de koffie om naar een systeem met drie centrale verdedigers, met Bataille en Miyoshi als wingbacks. "Ik ben niet echt een voorstander van een defensie met drie, maar OHL maakte het ons voor de rust erg moeilijk. Bovendien was ik bang voor een tweede gele kaart van Buta. Aangezien ik geen back op de bank had, moest ik wel aanpassen. Ik moet trouwens credits geven aan Miyoshi, hij heeft een heel gedisciplineerde wedstrijd gespeeld op een positie die niet de zijne is. Butez? Ik zou hem elke week complimenten kunnen geven... Hij trok vandaag zijn goede vorm verder. Jean hield ons op cruciale momenten recht."

Zieke Samatta en De Laet

Ritchie De Laet ontbrak bij Antwerp. De flankverdediger voelde zich tijdens de opwarming ziek, waardoor Bataille aan de aftrap verscheen. Samatta, ook al ziek, ontbrak op het wedstrijdblad. Met nog twintig minuten op de klok mocht Emegha daarom debuteren: "Hij heeft meer snelheid en explosiviteit dan Eggestein, maar het is duidelijk dat hij nog moet aanpassen aan de Belgische competitie", besluit Brian Priske.