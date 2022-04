Gemiste strafschop en rode kaart houden tien Kanaries niet van belangrijke zege richting top-8, Essevee nog altijd niet gered

Zulte Waregem wilde zich in zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen mathematisch redden, STVV van zijn kant wilde druk zetten op KRC Genk met oog op play-off 2. En dat leverde wel wat op aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem was vrij verdedigend aan de wedstrijd begonen, qua opstelling en ook qua veldbezetting. Het zette op die manier STVV een volledige helft goed vast, waardoor die met hun dominantie heel weinig konden doen.

Brüls mist vanop de stip, Konate wel trefzeker

Essevee zette daar zelf heel weinig aanvallende dreiging tegenover, waardoor een 0-0 ruststand niet onlogisch was. Toch hadden De Kanaries op voorsprong kunnen en moeten staan, maar Bossut redde een strafschop van Brüls.

Die elfmeter was er gekomen na handspel van Sissako en op aangeven van de VAR. Ook Hayashi vond de vuisten van Bossut op zijn weg, vlak voor de pauze was er ook nog een leuk hakje van Konate, maar het zou wachten zijn op de tweede helft tot hij de match zou openbreken.

Met een schot van heel ver wist de Truienaar Bossut wél te verschalken, waardoor Zulte Waregem verplicht was uit de schulp te kruipen. Even later werd Wolke Janssens met twee keer geel naar de kleedkamers gestuurd, koren op de molen van de thuisploeg.

Essevee morst met kansen

Met onder meer Kutesa en Fadera als nieuwe, frisse mannen tussen de lijnen ging Essevee op zoek naar minstens de gelijkmaker, maar met name Zinho Gano miste een aantal absoluut grote kansen in de zoektocht naar de 1-1.

De slotfase had veel weg van een belegering - al had Brüls tussendoor op de omschakeling ook eens tegen de lat afgewerkt. In de fase van de waarheid was Zulte Waregem echter alweer niet efficiënt genoeg, de pas ingevallen Reitz maakte de match in minuut 90 monddood: 0-2.

En zo is Zulte Waregem nog altijd niet gered, al kan het dat wel zijn als Seraing niet wint van Oostende. STVV doet een goede zaak en blijft volop meestrijden voor de achtste plaats en een stekje in play-off 2 dit seizoen.