Zulte Waregem gaat op zoek naar de (eindelijke) redding tegen STVV: "Stadion nog eens laten daveren"

Zulte Waregem is op twee speeldagen van het einde nog steeds niet gered. In de laatste thuiswedstrijd tegen STVV is het dan ook van moeten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.