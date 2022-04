KRC Genk heeft geen kind aan KAS Eupen en blijft in strijd voor play-off 2

KRC Genk en KAS Eupen hebben speeldag 33 afgesloten. En dat leverde het nodige spektakel op in Limburg.

KRC Genk moest winnen van KAS Eupen na de zege van STVV op bezoek bij Zulte Waregem met oog op de strijd om play-off 2. En dan was het dus alle hens aan dek tegen de Oostkantonners. Het werd een walk in the park uiteindelijk.

Al na tien minuten kreeg Genk een strafschop, omgezet door Paul Onuachu. In een verder bleke eerste helft kwamen er weinig verdere kansen, maar het was wachten tot op slag van rust tot Onuachu er vanop de stip 2-0 kon van maken.

Meteen na de koffie deed Ito de boeken toe voor de Oostkantonners, de rest van de tweede helft was eigenlijk een maat voor niets. Onuachu maakte wat later zijn hattrick vol, en daarmee was de kous nog meer dan af.

Heynen maakte in de slotfase zelfs nog de 5-0. De Limburgers blijven zo op een speeldag van het einde in de volle strijd om de top-8 en kunnen op die manier ook nog los voor de volle play-off 2 gaan. Voor Eupen zit het seizoen er helemaal op.