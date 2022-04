Genk zet ondanks druk van STVV nog eens sterke prestatie neer: "En nu de klus afmaken"

Genk heeft nog één taak om in de Europe Play-offs te zitten: winnen op Seraing. STVV blijft hen immers op de huid zitten voor die achtste en laatste play-off-plaats.

Voor de match tegen Eupen had STVV die druk al wat opgevoerd. "Maar de spelers zijn daar goed mee omgegaan", aldus Storck, die voor een andere veldbezetting koos. “Ik koos tegen Eupen voor veel spelers die geen interlandverplichtingen hadden. Zij hadden tien dagen goed getraind en hebben het vertrouwen niet beschaamd. Je moet de belasting voor onze internationals ook niet onderschatten, zeker de jetlag speelt een grote rol. Ito? Hij was al vroeg terug en is altijd op en top prof."

Genk speelde Eupen in de tweede helft helemaal zoek. “In de eerste helft waren veel spelers zowel offensief als defensief nog een beetje op zoek naar hun positie", aldus Storck bij HBvL. "Eén keer ze gesetteld waren, konden ze tonen hoe goed ze kunnen voetballen. Dat gevoel moeten we proberen mee te nemen naar Seraing, waar we deze klus moeten afmaken.”