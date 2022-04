Storck gelukkig na zege: "Deze grote club verdient de play-offs"

KRC Genk heeft nog steeds alles in eigen handen met oog op play-off 2. En daar is coach Bernd Storck heel blij om na de monsterzege tegen KAS Eupen.

Bernd Storck was zeer in zijn nopjes na de straffe 5-0 overwinning tegen KAS Eupen. "Het was niet makkelijk om deze match voor te bereiden met veertien man die weg was met interlandverplichtingen."

"Maar deze avond hebben we een eerste stap gezet richting play-off 2. Dit was een heel verdiende zege, die we konden vieren met onze supporters."

Weinig kansen weggegeven

"We hebben heel compact gespeeld en hebben weinig kansen weggegeven. Volgende week spelen we een heel belangrijke wedstrijd die we moeten winnen tegen een team dat niets meer te winnen of verliezen heeft."

"We willen naar de play-offs. We hebben fantastische spelers en alles is mogelijk, maar deze grote club verdient het om de play-offs te spelen."