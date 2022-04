Bernd Storck laat jonge Tanzaniaan debuteren tegen Eupen: gekomen op voorspraak van Samatta

KRC Genk had zondagavond geen kind aan Eupen. De Limburgers haalden het met 5-0. In de slotfase liet Bernd Storck met Kelvin John een 18-jarige talent debuteren in de hoofdmacht.

Kelvin John kwam Junya Ito tien minuten voor tijd aflossen voor de slotfase. Een mijlpaal voor de 18-jarige Tanzaniaan, die voor het eerst mocht opdraven tijdens een officiële wedstrijd van de hoofdmacht. Kelvin John arriveerde vorige zomer, op voorspraak van ex-Genkie Ally Samatta, in de Cegeka Arena. John, die al twee caps verzamelde voor Tanzania, deed het tot dusver uitstekend bij de beloften, zowel in de competitie als in de Youth League. Maandagavond moet John overigens gewoon aan de bak met de Genkse beloften, die het in eigen huis tegen Charleroi opnemen. Kelvin John ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Racing Genk. DEBUT BOY 𝗞𝗘𝗟𝗩𝗜𝗡. 🤩#krcgenk #mijnploeg #debutboy pic.twitter.com/VX3eMUr8hT — KRC Genk (@KRCGenkofficial) April 4, 2022