Junya Ito deed opnieuw van zich spreken bij een sterk acterend KRC Genk

Elke week zoeken we in elke wedstrijd naar een man van de match. In Genk - Eupen scoorde Onuachu weliswaar drie keer, maar was Ito toch de échte held.

KRC Genk had geen medelijden met KAS Eupen en trok meteen ten strijde. Het profiteerde van alle verdedigende fouten van de Panda's. Uiteindelijk won het met 5-0, met onder meer een hattrick van Paul Onuachu. Toch was het Junya Ito die dé held van de avond was. Straffe cijfers In beide strafschoppen was hij bepalend bij het uitlokken ervan, na de pauze zorgde hij ook nog voor een doelpunt en een assist. Bepalend in bijna alle doelpunten dus. Ook de samenwerking met Onuachu liep als vanouds en dan kunnen we van dit Genk in play-off 2 misschien nog wel wat verwachten.