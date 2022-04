Ondanks dat Siebe Van der Heyden geblesseerd uitviel lijkt alles in orde: "Ik voel me heel goed"

Siebe Van der Heyden viel in het slot van de partij nog geblesseerd uit. Toch kon hij na de wedstrijd al snel terug lachen.

"Ik voel me heel goed, alleen spijtig dat ik op het einde wat last had", vertelde Van der Heyden aan Sporza na de wedstrijd. "Het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd. We moesten er wat inkomen. In de tweede helft vonden we de focus."

Zijn ploeggenoot Teuma viel in het begin van de partij uit met een blessure aan de knie. Het zal nog afwachten worden wat de ernst van de blessure is. "De dokters gaan hem goed verzorgen. We moeten nog zien wat hij precies heeft, maar ik hoop dat hij snel terug is", zei de verdediger van Union.