Lachende Olsen na winst op Beerschot: "Rits heeft het doelpunt van me afgenomen"

Andreas Skov Olsen was opnieuw één van de uitblinkers bij Club Brugge deze avond. Met twee assists hielp hij Club aan een 1-3 overwinning tegen Beerschot, al had hij ook enkele keren kunnen scoren.

"We hebben vandaag drie punten gepakt op een moeilijk veld en tegen een tegenstander die niets te verliezen had. We moesten tonen dat we beter waren en dat hebben we duidelijk gedaan. Elk punt is belangrijk om kampioen te worden, we moeten gewoon blijven winnen. We proberen Union onder druk te zetten, de hele ploeg voelt nu dat het kampioenschap mogelijk is. Elke week staat er meer zelfvertrouwen op het veld."

Olsen is man van de wedstrijd en had ook enkele keren kunnen scoren. "Ik had enkele kansen vandaag om te scoren. Het eerste doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel en het tweede doelpunt heeft Mats (Rits) me afgenomen (lacht). De drie punten zijn belangrijker."