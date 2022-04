Vanderhaeghe denkt al aan volgend seizoen: "Ik hoop dat iedereen hier meer ambitie heeft"

Mission accomplished! Yves Vanderhaeghe heeft KV Oostende in 1A gehouden na een gelijkspel tegen Seraing. Nochtans was het bibberen tot het einde voor de kustjongens. Ze ontwijken zo wel onnodige stress in de laatste match. En nu?

"Wij hebben te weinig gebracht vandaag. Dit was misschien wel onze minste partij, maar dat zal wel te maken hebben met de nervositeit die aan deze match vasthing", klonk het bij Vanderhaeghe. "Maar je ziet dat je nooit moet opgeven. Het is natuurlijk spijtig voor Seraing, maar dat zal ook wel een van de redenen zijn dat ze daar staan: ze scoren een owngoal en begaan hands in de zestien." Vanderhaeghe kan al beginnen bouwen naar volgend seizoen toe, maar zal hij aan het roer staan. "We moeten nu richting volgend jaar keihard werken om zulke wedstrijden te vermijden. We moeten zowel voetbaltechnisch als fysiek meer brengen, om deze matchen dan wel te kunnen winnen. Nu moet je twee speeldagen voor het einde nog tegen de degradatie vechten. Ik hoop dat iedereen hier - spelers en bestuur - toch meer ambitie heeft om ons al veel vlugger veilig te kunnen stellen."