Vanderhaeghe breekt lans bij bestuur om publiekslieveling nieuw contract te geven

Het seizoen van Oostende zit er volgende week op en dan kan het bestuur werk maken van een nieuwe ploeg. Er moet een kwaliteitsinjectie komen en er moeten meer Belgen aangetrokken worden. Yves Vanderhaeghe brak gisteren alvast een lans om één van hen te houden.

Het contract van Brecht Capon, publiekslieveling bij de kustjongens, loopt in juni immers af en er zijn nog geen gesprekken geweest. "Ik weet dat de clubleiding achter de schermen hard werkt aan volgend seizoen. Sta me wel toe het op te nemen voor de Belgen, want het was dit seizoen niet altijd makkelijk om aan de noodzakelijke zes landgenoten op het wedstrijdblad te komen. Brecht Capon bijvoorbeeld heeft nog maar eens zijn waarde getoond en was zaterdagavond één van de uitblinkers, zeker als je nog eens weet dat hij twee, drie weken out was met een blessure", aldus Vanderhaeghe bij HLN.

"Brecht heeft engagement tegenover het publiek en gaat vol in de strijd. En na zo'n slopende, moeizame avond laat hij zijn emoties niet de vrije loop. Met zijn ervaring is hij een voorbeeld voor iedereen, zeker voor jonge spelers die nog keihard aan hun carrière moeten werken. Zo iemand kunnen we volgend jaar zeker gebruiken.”