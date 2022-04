KV Oostende-CEO Ganaye heeft nu al bemoedigend nieuws voor Yves Vanderhaeghe

Yves Vanderhaeghe heeft KV Oostende in eerste klasse kunnen houden en heeft daarmee zijn belangrijkste taak ingevuld. Tot groot genoegen van CEO Gauthier Ganaye, die een bemoedigende boodschap had voor zijn coach.

Vanderhaeghe had immers maar een contract tot het einde van het seizoen gekregen. Na de reguliere competitie zouden ze hem beoordelen. Maar Ganaye is onder de indruk geraakt van zijn werk. "Yves heeft een nauwe band met de club en met het contract van zes maanden was het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. We hebben de laatste weken goed samengewerkt. En nu we gered zijn, kunnen we wenken aan de toekomst. Het is geen geheim dat ik Yves hier graag langer zou houden", aldus Ganaye bij Het Nieuwsblad.

Vanderhaeghe kon dat appreciëren. “Dat is een positief signaal, en daar ben ik blij om. In mijn contract staat er dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste speeldag van meer weet, dus ik wacht af. Maar natuurlijk zou ik hier heel graag blijven, iedereen weet ik graag in Oostende ben. Het vertrek destijds deed daarom echt pijn.”