Martin Heylen haalt uit naar het competitieformat

Dat Martin Heylen een grote fan is van KV Oostende is bekend. Nu dat er voor KV Oostende nog maar één wedstrijd is dit seizoen haalt hij uit naar het huidige competitieformat.

"Na vanavond 3,5 maand geen voetbal meer op kvo door dat stomme competitieformat", opent Martin Heylen zijn betoog op Twitter. Nu dat KVO zijn laatste thuiswedstrijd heeft gespeeld en zich niet heeft geplaatst voor Play-Off 2 zit het seizoen er bijna op. De presentator en vurige fan van KV Oostende is er niet over te spreken dat in het huidige competitieformat de kleine clubs worden gestraft. Hij roept dan ook de nieuwe CEO van de Pro League op om dringend de competitie te herdenken en dat dit een scharniermoment is in het Belgische voetbal. Na vanavond 3,5 maand geen voetbal meer op #kvo door dat stomme competitieformat. Fans van maar liefst 8 kleine clubs worden zo gestraft. De nieuwe CEO #lorinparys bevestigde net dat de Beneliga er niet komt en dat de competitie herdacht wordt.

Scharniermoment voor het voetbal! — Martin Heylen (@MartinHeylen1) April 2, 2022