Zorgen bij Gent: sleutelspeler Odjidja is mogelijk ook out voor bekerfinale

Er was gisteren geen vuiltje aan de lucht bij AA Gent tot Vadis Odjidja ineens naar de kant moest. Geen contact, maar hij voelde iets aan de knie. Bij Gent zien ze het met lede ogen aan.

Odjidja ging kort voor de rust trekkebenend naar de kant. Geen goed teken en mogelijk mist hij niet alleen de laatste match tegen OH Leuven, maar ook de bekerfinale tegen Anderlecht op 18 april. Gent wil wel nog de onderzoeken van vandaag afwachten vooraleer conclusies te trekken.

Het is wel duidelijk hoe belangrijk Vadis is in het team van Hein Vanhaezebrouck. Dat was er ook aan te zien in Brugge. "We kropen achteruit en dan was er niemand in ons team die de ploeg bij de hand neemt. Vadis zou dan vooruit beginnen voetballen zijn, maar nu was er niemand die het initiatief wou nemen", zei Vanhaezebrouck.