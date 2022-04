Vanhaezebrouck had cruciale fase anders gezien: "De speler van Cercle moet rood krijgen, wij niet!'

Een opmerkelijk beeld in de 86e minuut tussen Cercle Brugge en AA Gent. Hjulsager werd tijdens een counter van AA Gent neergetrokken door Lopes Da Silva van Cercle maar ontving zelf een rode kaart.

Scheidsrechter Laforge had namelijk geen VAR nodig om te zien dat de voet van Hjulsager in het gezicht van Da Silva terecht was gekomen bij het doorrollen na de fout. Bewust of niet? Laforge oordeelde van wel, gaf Hjulsager rood en Da Silve geel voor het neerhalen van de Deen.

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck had op de persconferentie na de wedstrijd zo zijn eigen visie op de feiten. "De Cercle-speler doet een rugbytackle om Hjulsager neer te halen, dát vind ik een rode kaart", was zijn oordeel. "Je moet niet met twee voeten vooruit tacklen om een rode kaart te krijgen, want wat hij deed heeft uiteindelijk niets met voetbal te maken maar hij komt er wel vanaf met geel terwijl Hjulsager rood krijgt."

De analogie naar een rugbytackle trekt Vanhaezebrouck door om zijn eigen speler te verdedigen. "Ik heb ooit een keer rugby gespeeld en twee keer zo'n tackle gedaan om iemand neer te halen. Twee keer krijg ik zelf de voet van diegene die ik neerhaal in mijn gezicht... Als je er zo ingaat... De ref heeft misschien de regels wel gevolgd maar dan moeten we die toch dringend eens herbekijken", vindt Vanhaezebrouck.

Nadat Gent met z'n tienen viel, was de aanvallende intentie er helemaal uit en moest het nog alle zeilen bijzetten om niet te verliezen in Brugge.