Dropt Gent een bom op de play-offs na puntenverlies tegen Cercle Brugge: "We beraden ons over verdere stappen"

KAA Gent is niet van plan om zich neer te leggen bij het puntenverlies van afgelopen zondag op het veld van Cercle Brugge. Vooral de 1-1 van Thibo Somers zorgt voor een wrange nasmaak in de Ghelamco Arena.

Ondertussen is het duidelijk dat de cameraman die de VAR-camera moest bedienen niet tijdig op zijn plaats zat. "De man werd voor de wedstrijd ook ingezet tijdens het eerbetoon voor Miguel Van Damme en zat daardoor niet op zijn plek. Dat is ons vandaag ook effectief bevestigd."

"De ombemande camera stuurde beelden door", gaat KAA Gent verder op de webstek. "Maar die beelden waren niet optimaal. Daardoor kon de VAR de buitenspellijn niet trekken. Met het blote oog kon de situatie niet ingeschat worden. Dus kon de VAR niet anders dan de beslissing van de scheidsrechters op het veld volgen. Op de beschikbare beelden had het er nochtans alle schijn van dat het om buitenspel gaat."

Bom onder play-offs?

Het puntenverlies heeft héél zware - wellicht missen de Buffalo's PO1 - gevolgen. Het succes of falen van een seizoen hangt niet af van één wedstrijd", besluiten de Oost-Vlamingen. "Maar in dit geval gaat het om een cruciale fase in een cruciale wedstrijd. Gent beraadt zich daarom momenteel over de situatie en de gronden voor eventuele verdere stappen."