Knap gebaar: Cercle Brugge en AA Gent veilen shirts ten voordele van stichting tegen leukemie

Voor aanvang van Cercle Brugge-AA Gent werd Miguel Van Damme op een prachtige manier herdacht.

De partij eindigde uiteindelijk op 2-2, na de late gelijkmaker van Thibo Somers.

Na afloop lieten Cercle Brugge en AA Gent weten dat de wedstrijdshirts online geveild zouden worden. De opbrengst van de veiling van de Cercle-shirts gaat integraal naar Me To You. Van deze stichting tegen leukemie was de betreurde Miguel Van Damme peter. AA Gent koos op zijn beurt het Kinderkankerfonds van het UZ Gent als goede doel.

Ten voordele van Me To You, de stichting tegen leukemie waar Miguel peter van was, worden de speciale wedstrijdshirts uit #CerGnt geveild.



Bied mee en ga samen met ons de strijd aan.



➤ — Cercle Brugge (@cercleofficial) April 4, 2022