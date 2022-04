📷 Cercle Brugge eert Miguel Van Damme met pakkend afscheid voor treffen met AA Gent

Dinsdagochtend overleed Cercle-doelman Miguel Van Damme na een ongelijke strijd tegen kanker. Voor de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent werd de speler op emotionele wijze geëerd.

Publiek en pers werd gevraagd om een kwartier op voorhand zeker aanwezig te zijn in het stadion. 16 minuten voor de aftrap (het rugnummer van Van Damme) kwamen jeugdspelers van de vereniging het veld op om in de middencirkel het nummer 16 te vormen. Vervolgens werden er beelden getoond van een reportage van Eric Goens met Van Damme uit het verleden.

Niet op de gebruikelijke beats, wel op de tonen van You'll be in my heart van Phil Collins betraden de spelers het veld. Eerst de vier scheidsrechters, vervolgens de spelers van Cercle die een afscheidsprent van Van Damme op het veld droegen.

Vervolgens kwamen de spelers van AA Gent het veld op om een cirkel te vormen rond de prent van Van Damme en samen met het hele stadion een minuut stilte te houden. Een emotioneel en pakkend afscheid voor Miguel Van Damme.

En dan moest minuut 16 nog komen tijdens de wedstrijd zelf. Op het veld stopte iedereen met spelen en volgde een staande ovatie van een minuut lang. De supporters van Cercle hadden een spandoek voorzien en lieten witte met groene ballonnen naar de hemel stijgen.