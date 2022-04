Thibo Somers eert Miguel Van Damme met twee doelpunten tegen AA Gent: "Ken geen mooier persoon als Miguel"

Het werd een emotionele namiddag in Brugge. Voor tijdens en na de wedstrijd eerde de Cercle-aanhang de recent overleden Miguel Van Damme.

Thibo Somers wiste twee keer een voorsprong van AA Gent uit met een doelpunt en twijfelde bij zijn eerste treffer niet om naar de bank te lopen om het truitje van Miguel Van Damme hoog in de lucht te tonen aan het publiek.

"Ik wou na mijn doelpunt zo snel mogelijk dat tuirtje in de lucht steken. Ik ken Miguel al heel lang van bij de jeugd hier. We hebben heel veel tijd samen in de gym gespendeerd toen ik terugkwam na een blessure en hij ook aan het revalideren was."

"Het waren lastige dagen; Vorige week zijn we met enkele ploeggenoten nog bij hem langsgeweest om afscheid te nemen, maar het was nu heel lastig. Het begin van de match was mentaal en emotioneel moeilijk", klinkt het bij een aangeslagen Thibo Somers.

Eerebetoon voor de match

Voor de wedstrijd begon het eerbetoon van Miguel Van Damme 16 minuten voor de aftrap. "Samen met zijn vrouw op het veld was immens zwaar, net als de begrafenis gisteren. Ik denk dat we op een zo goed mogelijke manier een eerbetoon hebben gegeven. Het eerbetoon dat hij verdient want ik ken geen mooier persoon als Miguel", aldus Somers.