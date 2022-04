Eleven Sports reageert op VAR-situatie in Cercle Brugge: "We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden"

Na de 2-2 tussen Cercle Brugge en Gent was er veel te doen om het eerste doelpunt van Thibo Somers. In Extra Time zei Filip Joos dat de cameraman niet op tijd op zijn plaats stond om de buitenspelfase duidelijk in beeld te brengen. Eleven Sports reageert via Sudinfo op de situatie.

Gent heeft afgelopen zondag twee kostbare punten verloren op het veld van Cercle Brugge. De 1-1 gelijkmaker van Cercle Brugge kwam al dan niet uit buitenspel. Dat is moeilijk te zien op de beelden. De cameraman was te laat op zijn plaats om de lens te bedienen. Het gevolg is dat de fase niet duidelijk in beeld staat en er onduidelijkheid is of het doelpunt al dan niet uit een buitenspelpositie is gescoord.

De cameraman kwam net terug van het eerbetoon die voorafging aan de wedstrijd. En aangezien de 1-1 al na vier minuten viel, was de man nog niet op zijn plaats, tot grote ergernis bij Gent. De club neemt echter geen juridische stappen omdat het volgens Gent geen kans op slagen heeft.

Hoofd content bij Eleven Sports, Jan Mosselmans reageert teleurgesteld op de beschuldigingen: "De taak van de cameraman is om het best mogelijke televisieproduct te maken. In overleg met de twee clubs, hebben wij besloten ons te concentreren op het eerbetoon aan Miguel Van Damme. We hebben het tot het einde volgehouden. Dat is waarom de cameraman niet op zijn plaats was op het moment van de gelijkmaker. Maar dit belet de VAR niet over de juiste beelden te beschikken, omdat de beelden nog steeds per "feed" worden verzonden. Bovendien is er geen contractuele relatie tussen de Pro League en ons met betrekking tot dit soort situaties. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden."

Het voorval maakt zich op een ongelukkig moment in het seizoen voor. Op één wedstrijd van het einde van de reguliere competitie valt Gent, waarschijnlijk, door deze beslissing uit de top vier.