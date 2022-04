Filip Joos doet opmerkelijk verhaal over goal Cercle Brugge tegen Gent: "VAR kon niet ingrijpen, want cameraman was niet op zijn plaats"

Cercle Brugge pakte zondag een punt tegen AA Gent dankzij twee goals van Thibo Somers. Maar aan die eerste hing een geurtje van buitenspel. Maar er kon niet tussenbeide gekomen worden door de VAR. Filip Joos vertelde gisteren in Extra Time waarom.

Tissoudali maakte heel snel de 0-1, maar even later stond het alweer 1-1. Somers leek echter een voetje buitenspel te staan. "De camera waar je normaal deze situaties mee inschat, is de camera op de 16-meter. Die camera stond daar wel, maar er was geen cameraman om die te bemannen", aldus Joos in het praatprogramma.

"Ik heb het met mijn eigen ogen gezien", vervolgt Joos. "Ik zat daarboven en zag de cameraman puffend en zwetend naar boven komen. Ik vermoed dat hij - door het eerbetoon aan Miguel Van Damme - beneden nodig was. Daarom was hij wellicht vijf minuten later op zijn post."

"Ik neem de cameraman voor alle duidelijkheid niets kwalijk. Je zag echt dat hij zich had gehaast om zo snel mogelijk boven te geraken. Desondanks is het wel een organisatorische fout, want dit kan eigenlijk niet."