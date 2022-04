AA Gent haalt slag niet thuis: Hjulsager blijft twee speeldagen geschorst, Buffalo's tekenen beroep aan

Het Bondsparket eiste een schorsing van vier speeldagen, waarvan twee effectief, voor Andrew Hjulsager. De Deen van AA Gent kreeg zondag rood op het veld van Cercle Brugge.

Update 9u58: AA Gent liet via de officiële kanalen wetendat het de strafmaat van het Disciplinair Comité betwist. Volgens de Buffalo's belandde de voet van Hjulsager niet bewust op het hoofd van de Cercle-speler. “Voor ons ontbreekt het moreel bestanddeel. De louter subjectieve inschatting van wat er zich zou hebben voorgedaan in het hoofd van Andrew is niet voldoende. We verwijzen graag ook naar het dossier van ex-Genk-speler Malinovski die in beroep werd vrijgesproken voor een soortgelijke overtreding”, klinkt het onder meer.

AA Gent ging in beroep tegen het schorsingsvoorstel. Woensdagochtend maakte het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal bekend dat de schorsing van Hjulsager wordt herleid tot drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief.

Hierdoor mist Hjulsager de slotspeeldag van de reguliere competitie, tegen OHL thuis. Ook tijdens de eerste wedstrijd van de play-offs kan Vanhaezebrouck geen beroep doen op de van Oostende overgekomen middenvelder.