Verlossing in minuut 109: matige Buffalo's hebben verlengingen en mannetje meer nodig tegen moegestreden Cercle

Voorbij is het WK, terug tijd voor voetbal op de Belgische voetbalvelden. Uittredend bekerwinnaar AA Gent wilde tegen Cercle Brugge een stap zetten richting een nieuwe trofee. Of dat zou lukken?

"We hebben het thuisvoordeel, maar dat hadden we in de competitie ook en toen verloren we van Cercle Brugge. We zijn dus gewaarschuwd", had Hein Vanhaezebrouck vooraf op zijn persconferentie laten noteren naar aanleiding van het bekerduel tegen de Vereniging uit Brugge.

Thuisvoordeel?

Beide ploegen zaten in topvorm voor het WK en konden reeksjes neerzetten, maar moesten dus opnieuw de motor laten aanslaan. Zeker in de eerste vijfenveertig minuten zou dat met name voor de Buffalo's niet echt lukken.

© photonews

© photonews

Het grootste gevaar was van Deman (op de paal) en Hotic (net naast), Gent kon daar erg weinig tegenover zetten en had het moeilijk met de hoge druk van de bezoekers. De wortelsoep in de perstribune was een eerste Gents hoogtepunt, op het veld had het tot dan vooral veel weg van zurkelplets.

Vanhaezebrouck stuurde bij de rust bij en bracht Hjulsager voor De Sart, waardoor er meteen wat meer diepgang in het spel kwam. Hjulsager scoorde ook snel, maar zag zijn doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd worden. Ook Cuypers, Salah en Castro-Montes lieten zich een paar keer zien, maar in de fase van de waarheid was het telkens net niet.

Veel duels, weinig kansen

Aan de overkant bleef Cercle gewoon zijn spel verder spelen. Thibo Somers vond een keer Nardi op zijn weg en schoof ook een grote kans net naast, terwijl alles ondertussen steeds onzorgvuldiger werd. Al kwam er ook meer ruimte.

© photonews

© photonews

Vanhaezebrouck bracht onder meer Depoitre tussen de lijnen, maar die kon het tij ook niet meteen keren. Integendeel, het was opnieuw doelman Paul Nardi die zich op een schot van heel dichtbij van Denkey moest tonen om zo verlengingen af te dwingen voor de thuisploeg.

Verlossing

In die verlengingen kreeg Deman snel zijn tweede gele kaart van de avond, waardoor Gent zo'n 25 minuten lang kon proberen veldoverwicht te krijgen met een mannetje meer. In de eerste verlenging lukte dat niet, in minuut 110 zorgden de ingevallen Fofana en Hauge voor de verlossing - een koud kunstje voor Cuypers om af te werken.

Fofana maakte er met wat geluk zelfs nog 2-0 van in de absolute slotfase, want zijn schot met links week af en viel zo voorbij Warleson in de kooi. Gent komt met de schrik weg, maar zit wel in de kwartfinales.