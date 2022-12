Vanhaezebrouck duidelijk na diverse twijfelgevallen: "Waarom is er geen VAR? Is het te duur misschien?"

Er was na de wedstrijd tussen KAA Gent en Cercle Brugge opnieuw wat te doen over de arbitrage. Ook Hein Vanhaezebrouck roerde zich in de debatten.

Er was de strenge tweede gele kaart voor Olivier Deman van Cercle Brugge waar ze zich bij De Vereniging over beklaagden (lees dat HIER nog eens wat uitvoeriger na). Maar ook Hein Vanhaezebrouck had wel wat te vertellen: "Het doelpunt van Hjulsager dat afgekeurd werd, was heel erg op het randje bijvoorbeeld. En er waren nog twijfelgevallen ..." Waarom is er geen VAR? "Voor zo'n dingen heb je dan normaal gezien een VAR, maar dus niet in de Beker van België. Waarom is er geen VAR in de Beker van België? Het zijn allemaal profclubs die nu nog in de Beker zitten?" "De grote jongens zijn er allemaal bij, dan moet je toch gewoon een VAR hebben? Is het te duur hier in België dan?"