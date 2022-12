Cercle Brugge over het kantelpunt in de wedstrijd: "Weet niet wat de ref bezielde"

KAA Gent wist zich na 120 minuten te plaatsen voor de kwartfinale van de Beker van België. Het had verlengingen nodig om Cercle Brugge op de knieën te dwingen.

Het omslagpunt in de wedstrijd was de tweede gele kaart voor Olivier Deman. "Om Gent 120 minuten te bekampen moet je met elf zjin", aldus coach Miron Muslic achteraf.

"Of het een tweede gele kaart was? Samoise ging neer omdat hij kramp had. Ze lachen er dan achteraf om, het zijn goede vrienden van bij de nationale beloften."

Belgische arbitrage

Ook kapitein Charles Vanhoutte was niet tevreden: "Ik stond er dichtbij. Hij had de bal en schoof daarna door, voor mij is het geen geel."

"Ik weet niet wat hem bezielde. Het zegt weer iets over het niveau van de Belgische arbitrage. Het is een kantelpunt en we hadden de beste kansen, dus dit is heel jammer. Ik wil er niet te veel over zeggen."