Totale sensatie in Jan Breydel! Club krijgt er in eigen huis liefst vier om de oren van STVV en moet beker vergeten

Aangezien er in de competitie werk aan de winkel is voor Club Brugge, mocht het zich tegen STVV niet laten verrassen in de beker. En dan gebeurde het toch, met zware cijfers dan nog! Tijd voor bezinning bij de landskampioen.

Dat ze de beker in Brugge serieus namen, bleek uit de basisopstelling van Carl Hoefkens, die met Mignolet, Lang, Buchanan en Vanaken verschillende WK-gangers bevatte. De gretigheid was ook aanwezig bij de thuisploeg in deze eerste match na het WK. Logisch gevolg hiervan was dat Sint-Truiden het aanvankelijk moeilijk kreeg in Jan Breydel.

Eerst greep doelman Schmidt nog goed in op enkele verraderlijke voorzetten. Tegen de individuele actie van Noa Lang was de Japanner kansloos. De Nederlandse international stevende na een versnelling aan de middenlijn alleen op doel af en werkte koelbloedig af (1-0).

Met een vroege voorsprong op het bord leek dit het ideale scenario voor Club. Het is stilaan ook wel de tijd van het jaar om cadeautjes uit te delen en daar doen ze bij blauw-zwart aan mee. Dit door achteraan de bal rond te gaan rondtikken. Brüls zag de gelegenheid om druk te komen zetten, wat Mignolet te laat in de smiezen had. De keeper trapte de bal tegen de bezoeker aan en het stond prompt 1-1.

Dat was weer een situatie waarbij de Truienaars zich prettiger voelden en hun organisatie konden neerzetten. Een stuk comfortabeler voor hen en het Brugse overwicht leverde geen kansen meer op. Lang balbezit was niet aan STVV besteed. Scoren wanneer het eens de oversteek maakte, des te meer.

Na wegglijden van Vanaken speelden de bezoekers eerst nog een counter slecht uit. Gianni Bruno pakte vervolgens nog uit met aan afgeweken trap en die ging er mooi in. Mignolet aan de grond genageld, de 1-2 was een feit. En ze bleven superefficiënt, de mannen uit Haspengouw. Hayashi werkte op een voorzet van op rechts zowaar de 1-3 binnen.

Dat was dan nog niet eens het slotakkoord. Gianni Bruno strooide zout in de Brugse wonde door ook nog de 1-4 in doel te schuiven. De vernedering zo compleet voor Club Brugge, dat in eigen stadion amper kansen creëerde. Boegeroep van de eigen aanhang aanhoren was na het laatste fluitsignaal het lot van de spelers van Carl Hoefkens. Voor STVV is het uiteraard een bijzonder knappe stunt.