Carl Hoefkens voelt de druk opnieuw stijgen na vernedering in de beker: "Een gigantisch werkpunt"

Club-STVV: 1-4. Wie had deze uitslag zien aankomen? Carl Hoefkens zag één enorm werkpunt bij zijn spelers en vindt het dan ook logisch dat de druk vergroot.

Club Brugge kreeg in de achtste finales van de beker een bolwassing waar het zich zeker niet aan verwacht had. Het stoorde Hoefkens vooral dat zijn ploeg na de 1-2 geen antwoord meer had, terwijl het wedstrijdbegin niet eens zo slecht was. "Het is een gigantisch werkpunt om dan die pure kwaliteit te blijven brengen die je moet brengen."

Niet zo in paniek slaan bij een achterstand dus. "Het kan altijd dat je door dommigheden of wat dan ook op achterstand komt. Dat is geen reden om niet meer te brengen wat je voordien bracht. Het was onze betrachting om de beker te winnen. De beker was een doelstelling en die valt weg door een 1-4-nederlaag. Dan is het logisch dat er meer druk op de volgende match komt."

Vertrouwen geen probleem

Kortom: OHL zal op tweede kerstdag wel met lege handen huiswaarts gestuurd moeten worden. "Met die extra druk moeten we als coach en als spelers mee omgaan. Het vertrouwen zal geen probleem zijn. De kwaliteit is er , daar geloof ik echt in. De vermoeidheid is iets anders. Het belangrijkste is om fysiek goed van deze match te herstellen."

Ook op dat vlak viel er slecht nieuws te rapen, uitgerekend bij de 45 minuten lang bedrijvige Noa Lang. "Het is jammer dat Noa uitvalt met hamstringblessure. Dat is volgens mij geen toeval. Je zag ook dat Tajon Buchanan naar het einde toe niet die snelle actie kon maken.

Verschil in fysieke paraatheid

Er is dus een duidelijk verschil tussen de WK-gangers en de rest van de spelersgroep. "Je kan dat die spelers niet verwijten. Ik heb vijf keer met hen kunnen trainen, terwijl de andere spelers een voorbereiding van drie-vier weken gehad hebben. Dat is een verschil in fysieke paraatheid, maar dat is niet de reden voor deze nederlaag."