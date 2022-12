'Hoogspanning bij Club Brugge: ontslag Carl Hoefkens niet langer een utopie, spelers blijven een dag thuis'

Het stormt bij Club Brugge. Betaalt trainer Carl Hoefkens het gelag voor de wanprestatie in de beker, nadat blauw-zwart ook in de competitie tot dusver aanmodderde?

De zware thuisnederlaag tegen Sint-Truiden (1-4) is dus ook in de bestuurskamer hard aangekomen. Verschillende media als HLN en HNB melden dat de voltallige spelersgroep de boodschap heeft gekregen om vandaag thuis te blijven. De trainingen zijn geannuleerd.

Crisisberaad

Best dat de spelers thuis ook eens in de spiegel kijken, maar het betekent meteen ook dat de positie van Carl Hoefkens in gevaar komt. Ontslag van de coach die pas aan het begin van dit seizoen werd aangesteld, behoort plots tot de mogelijkheden. Al bestaat ook de kans dat na crisisberaad met de technische staf Hoefkens nog een laatste kans krijgt om het tij te keren.

Na drie titels op rij zijn de resultaten en het spel al het hele seizoen matig, met uitzondering van de Champions League-campagne. Die kan de problemen bij Club echter niet langer verdoezelen. Het is duidelijk dat de zaken snel grondig moeten veranderen.