Eerlijke Simon Mignolet: "Ik maak een persoonlijke fout die niet mag gebeuren"

Zelfs Simon Mignolet deelt in de malaise. De doelman was wel heel eerlijk over de fout die hij maakte tegen zijn ex-ploeg.

Na negentig minuten voetbal prijkte er zowaar 1-4 op het scorebord in Club-STVV. "De cijfers spreken voor zich. We brachten in het begin gewoon heel erg goed voetbal. Ik maak dan een persoonlijke fout die niet mag gebeuren, waardoor de wedstrijd verandert", verwijst Mignolet naar het feit dat hij de bal aantrapte tegen een pressing zettende Brüls, die zo de gelijkmaker achter zijn naam kreeg.

"Ik zei nog bij de rust tegen de jongens: "Zorg dat het geen invloed heeft op de wedstrijd". Nadien speelden we ook nog goed, maar dan kregen we een ongelooflijk lucky goal tegen. Eerst glijdt Vanaken weg en het schot van Bruno wijkt af op Clinton Mata en gaat onderkant lat binnen", kon Mignolet het amper geloven.

Onvrede bij supporters

In het vervolg van de partij bakte Club er niet veel meer van. "Dan kom je in een situatie waarin je vreest voor de uitschakeling. Dan mag je niet opgeven." Net als trainer vond Mignolet het de belangrijkste les om de hoofden niet te laten hangen. De fans lieten hun onvrede merken. "Het is logisch dat de supporters gefrustreerd zijn. Zij wilden ook naar de bekerfinale, maar hebben minder vat op het spel dan wij."

Feit blijft dat de beker een front is dat al heel vroeg wegvalt. "Ofwel ga je door, ofwel ben je uitgeschakeld: dat is de beker. We gaan nu de volle focus leggen op de competitiematch tegen OHL." Een wedstrijd waar nu meer druk op zit? "Dat hangt er vanaf hoe we ermee omgaan. Het is een kans om dit recht te zetten, maar je kan ook extra druk ervaren."