Naast smadelijke bekeruitschakeling nog andere pijnlijke vaststelling voor Club Brugge: "Ons in eigen voet geschoten"

De smadelijke bekeruitschakeling was voor Club Brugge misschien niet eens de pijnlijkste vaststelling. Dat is het feit dat het in eigen huis niet meer kansen bij mekaar voetbalde dan STVV.

Het resultaat is op zich al pijnlijk genoeg: 1-4 is een score die kan tellen. Als Club Brugge is een thuisnederlaag tegen een bescheiden ploeg enkel te plaatsen als die er komt door zelf de kansen te missen en dan bijvoorbeeld op een counter te lopen. Conclusie na de bekermatch van dinsdagavond was echter dat Club amper kansen had afgedwongen.

In het laatste halfuur was Sint-Truiden gewoon het gevaarlijkst. Simon Mignolet hamerde er al op dat ook in het laatste gedeelte van de wedstrijd de intensiteit behouden moest blijven. "Want dan maken zij een derde, een vierden en krijgen zij daarnaast nog een aantal kansen. Op het moment van de 1-2 was de kansenverhouding wel nog in evenwicht."

Bizar resultaat

"Dan mag je niet opgeven en moet je hen achter de bal blijven laten lopen. Nu doe je dat niet en kom je tot een resultaat dat heel bizar is. Daarna had STVV inderdaad het betere van het spel, omdat wij ons in de eigen voet hebben geschoten", concludeert de doelman.

Naast het doelpunt waren er enkel wat verraderlijke voorzetten en een kopkansje te noteren. Lang niet dreigend genoeg dus en niet voor het eerst dit seizoen. Dat is wellicht nog het grootste structurele probleem: Club voetbalt onvoldoende kansen bijeen, de creativiteit is ver zoek. Het eindeloze gebrei zonder dat het iets oplevert, daar moet blauw-zwart dringend van afstappen.