Glorie voor STVV met een historische overwinning: "Als je met 1-4 wint in Brugge, ben je van niemand meer bang"

Het is altijd opletten met het gebruik van het woord 'historisch'. Bij STVV kunnen ze niet anders na hun straffe stunt in Jan Breydel. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat de Kanaries uit bij Club triomferen.

Een belangrijk moment was toen Christian Brüls Simon Mignolet een nachtmerrie bezorgde. "Ik stond goed en ik ging anticiperen op de terugspeelbal naar hem. Ik maak dan een kleine schijnbeweging en hij trapt de bal tegen mij. Het blijft nog maar de 1-1. Er viel dan nog een klein kwartier plus nog eens 45 minuten te spelen. We kennen de kwaliteiten van Club, het kan het op korte tijd afmaken."

Geluk afgedwongen

Dat gebeurde niet. "We wisten dat we het moeilijk gingen krijgen. Wij moesten goed staan en hebben het geluk afgedwongen. Deze 1-4 is leuk, maar het blijft maar één overwinning in de beker. Ook als je met 0-1 of met penalty's wint, ben je een ronde verder. Als je met 1-4 wint in Brugge, ben je wel van niemand bang meer", grijnst Brüls.

Ook verdediger Wolke Janssen maakte deel uit van deze historische prestatie. "We waren de underdog en lagen in de eerste twintig minuten serieus onder. Noa Lang speelde goed. Hij is heel beweeglijk en we moesten kort op hem zitten. Na de 1-1 kon alles gebeuren. Als je rustig bent aan de bal, kan de verdediging opschuiven. Zowel Okazaki, Brüls, Bruno en Hayashi hebben het vooraan goed gedaan."

Lof van de trainer

Eén ding is duidelijk: het feit dat Bernd Hollerbach volgend seizoen niet aanblijft, tast de motivatie van zijn spelersgroep niet aan. "De mentaliteit van de spelers is klasse", komt de STVV-coach met lof. "Daar maak ik me geen zorgen over. Zij willen matchen winnen. Het is nu wel kwestie van rustig te blijven, want tegen Zulte Waregem zal het een heel andere match worden."